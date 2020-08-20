Состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое

Состояние впавшего в результате отравления в кому блогера Алексея Навального на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает Минздрав Омской области.

«Проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована», — говорится в сообщении.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция опрашивает близкий круг Навального и работников аэропорта Томска

— Эксперт советует не транспортировать Навального, в коме это опасно

— Мировые лидеры отреагировали на известие о госпитализации Навального