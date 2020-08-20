В Белоруссии заявили о попытках «раскачать» госпредприятия

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ выразил мнение, что в стране пытаются «раскачать» государственные предприятия.

По его словам, речь идет о противопоставлении рабочего и государства.

«Идет попытка раскачать государственные предприятия, то есть там, где наниматель — государство, противопоставить работника государству», — сказал Головченко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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