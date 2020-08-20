Собянин: COVID-19 подтверждается более чем у 25 школьников в сутки
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе за сутки коронавирус подтверждается у 25-30 детей школьного возраста. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня, это среди школьников, мы видим 25-30 человек в сутки», — сказал Собянин.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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