Собянин: COVID-19 подтверждается более чем у 25 школьников в сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе за сутки коронавирус подтверждается у 25-30 детей школьного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, это среди школьников, мы видим 25-30 человек в сутки», — сказал Собянин.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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