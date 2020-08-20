В Белоруссии задержали лидера стачкома МАЗа

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали председателя стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД).

«Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства его задержания.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Минского тракторного завода произошли задержания

— Лукашенко поручил силовикам не допускать беспорядков в Белоруссии

— Белорусские профсоюзы готовы помогать пострадавшим при протестах