Полиция опрашивает близкий круг Навального и работников аэропорта Томска

Сотрудники полиции опрашивают близкий круг блогера Алексея Навального и работников аэропорта Томска, откуда он должен был вылелеть в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, опрос проводится в настоящее время.

«Полицейские ведут опрос сотрудников аэропорта, кафе, а также близкий круг Алексея Навального, с кем он общался накануне до отравления», — сказал собеседник агентства.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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