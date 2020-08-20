Омский минздрав назвал фейком информацию об отеке мозга у Навального

В минздраве Омской области опровергли информацию Telegram-канала Baza о развитии отека мозга у блогера Алексея Навального. Об этом ведомство сообщило изданию «Подъем».

«Мы не подтверждаем данную информацию. Это фейк. Сейчас очень много развелось Telegram-каналов, которые предоставляют какую-то странную информацию. Мы пока не подтверждаем данный случай», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у Навального на фоне действия токсичного вещества развился отек мозга.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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