В США задержали бывшего советника Трампа по подозрению в мошенничестве

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Бэнона подозревают в обмане людей, которые жертвовали средства на кампанию по строительству стены на южной границе США под названием «Мы строим стену», что привело к сбору более $25 млн.

Кроме Бэнона задержали еще троих сообщников. Отмечается, что в расследовании этого дела принимает участие Почтовая инспекционная служба США.

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