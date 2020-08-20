Анзор Музаев назначен главой Рособрнадзора

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Новым главой Рособрнадзора назначен Анзор Музаев. Соответствующая информация приведена на сайте ведомства.

Соответствующее распоряжение вступило в силу во вторник, 18 августа.

«Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)», — говорится в сообщении.

С февраля текущего года он исполнял обязанности временного руководителя ведомства.

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