Анзор Музаев назначен главой Рособрнадзора
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Новым главой Рособрнадзора назначен Анзор Музаев. Соответствующая информация приведена на сайте ведомства.
Соответствующее распоряжение вступило в силу во вторник, 18 августа.
«Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)», — говорится в сообщении.
С февраля текущего года он исполнял обязанности временного руководителя ведомства.
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