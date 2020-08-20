Минздрав не исключил, что Навального могли отравить

Специалисты не исключают, что блогер Алексей Навальный мог быть отравлен неустановленным веществом, такой вариант рассматривается в качестве одной из версий, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

«Отравление рассматривается в качестве одной из версий, (но) мы не можем утверждать, что это было именно отравление», — заявили в министерстве.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, на которой слышны стоны блогера. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска. Транспортная полиция уже приступила к проверке версии об отравлении.

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