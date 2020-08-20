СБУ планировала вывезти из России фигуранта дела МН17

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала похитить из России фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как отмечается, целью соответствующей операции была переправа располагающих данными о крушении малайзийского Boeing граждан в Гаагу.

Telegram-канал отмечает, что курировали подготовку операции советники из Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.

Ранее стало известно, что СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса.

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