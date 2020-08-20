Врач исключил версию об ухудшении здоровья Навального из-за травмы

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко исключил версию об ухудшении состояния Алексея Навального вследствие травмы, пишет РИА «Новости».

«На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, то есть у него нет травмы, которая бы привела к его состоянию», — сказал специалист.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, на которой слышны стоны блогера. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска. Транспортная полиция уже приступила к проверке версии об отравлении Навального.

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