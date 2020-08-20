На нефтехранилище в Якутии вспыхнул крупный пожар
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В Анабарском районе Якутии загорелось нефтехранилище на площади 100 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«Ведется тушение вертикальной емкости нефтесклада, а также производится охлаждение соседних емкостей. В настоящий момент площадь пожара составляет 100 кв. м», — заявили спасатели.
Отмечается, что местные власти экстренно отселили из соседнего села Саскылах 93 человека.
К тушению пожара будет привлечена аэромобильная группировка МЧС.
Данные о жертвах и пострадавших не поступали.
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