На нефтехранилище в Якутии вспыхнул крупный пожар

В Анабарском районе Якутии загорелось нефтехранилище на площади 100 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Ведется тушение вертикальной емкости нефтесклада, а также производится охлаждение соседних емкостей. В настоящий момент площадь пожара составляет 100 кв. м», — заявили спасатели.

Отмечается, что местные власти экстренно отселили из соседнего села Саскылах 93 человека.

К тушению пожара будет привлечена аэромобильная группировка МЧС.

Данные о жертвах и пострадавших не поступали.

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