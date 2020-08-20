Названы возможные побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

К побочным эффектам российской вакцины от коронавируса относятся локальные реакции на месте укола и небольшое повышение температуры тела. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Наиболее частый эффект — местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Упоминается еще повышение температуры, что тоже характерно для многих вакцин. Обычно это бывает небольшая и кратковременная температура в районе 37 или 37,5 градуса. Ее даже сбивать не нужно, если человек чувствует себя нормально. В крайнем случае можно выпить тот же парацетамол и все», — пояснил специалист.

Он добавил, что вакцина не спровоцирует так называемый цитокиновый шторм – опаснейшую реакцию иммунной системы на коронавирус, которая приводит к поражению многих органов.

«Одно могу сказать точно — тот иммунитет, который мы формируем при введении вакцины, совершенно не может навредить организму человека», — заверил Чуланов.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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