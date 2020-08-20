Большинство россиян предпочли российский флаг и герб с золотым двуглавым орлом

Россияне считают, что нынешний государственный бело-сине-красный флаг, герб и гимн подходят современной России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Такого мнения придерживаются 75% респондентов. При этом 14% считают, что необходимо вернуть флаг СССР — красный с серпом и молотом.

Отмечается, что так отвечали опрашиваемые в возрасте от 60 лет (21%), 3% — за современный, 2% — за другой флаг Российской империи — черно-желто-белый.

При этом определить значение каждого из цветов нынешнего флага РФ затруднились 68%-69% россиян.

Согласно опросу, 63% респондентов также считают, что современный гимн также соответствует современной России, 13% выступают за гимн СССР, музыку и текст, 8% — за полностью новый гимн, 6% — гимн на музыку Глинки, гимн России в 1990-2000 годах.

Опрос проводился 17 августа. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.