Еще 4 785 случаев коронавируса обнаружили в России

Коронавирусная инфекция была диагностирована у еще 4 785 человек в 83 регионах России, сообщает оперативный штаб.

«Из них 1 113 случаев (23,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве — 688, Санкт-Петербурге — 160 и Московской области — 157.

За сутки скончались 110 пациентов, с начала эпидемии — 16 099 человек. Число выздоровевших увеличилось на 6 090, до 755 513 человек. Всего в России выявлено 942 106 заболевших в 85 регионах.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире зафиксировано 22,4 млн инфицированных, 787, 7 тыс. умерших и 14,3 млн выздоровевших.

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