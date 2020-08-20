В Токио от жары умерли больше 130 человек

В Токио от жары за неделю умерли 28 человек, что увеличивает общее число жертв до 131, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Все погибшие — старше 50 лет. Многих из них нашли мертвыми дома, где не работали или отсутствовали кондиционеры.

Прошедшая неделя стала самой жаркой в Японии за лето. В центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) температура достигла +41,1°C, что повторило исторический рекорд двухлетней давности.

В 2019 году от жары в Японии пострадали больше 70 тысяч, погибли 126 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рекордную жару зафиксировали в Японии

— В Японии температура воздуха достигла исторического максимума

— В Токио в августе из-за жары умерли 79 человек