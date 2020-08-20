В Токио от жары умерли больше 130 человек
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В Токио от жары за неделю умерли 28 человек, что увеличивает общее число жертв до 131, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
Все погибшие — старше 50 лет. Многих из них нашли мертвыми дома, где не работали или отсутствовали кондиционеры.
Прошедшая неделя стала самой жаркой в Японии за лето. В центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) температура достигла +41,1°C, что повторило исторический рекорд двухлетней давности.
В 2019 году от жары в Японии пострадали больше 70 тысяч, погибли 126 человек.
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