ФСБ заявила, что СБУ готовила еще несколько похищений и убийств россиян

Украинские спецслужбы привлекали группу задержанных к подготовке еще нескольких похищений и убийств граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию СБУ члены организованной преступной группу вели наблюдение за конкретными адресами в российских регионах, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию самопровозглашенной Донецкой Народной республики.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о том, что украинская Служба безопасности (СБУ) причастна к приезду в Минск более 30 граждан России, задержанных позже в белорусской столице.

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