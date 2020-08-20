В Пекине впервые с января отменили «масочный режим» на улицах

Впервые с января текущего года жителям Пекина разрешили находиться на улицах без медицинской маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного центра по предотвращению массовых заболеваний.

Новые правила вступают в силу 20 августа.

Однако при нахождении на небольшом расстоянии от чужих людей по-прежнему необходимо надевать маску. Тем не менее больше необязательно носить маски на стадионах и в спортивных залах, но необходимо согласование с руководством учреждения.

В настоящее время в больницах китайской столицы находятся лишь два пациента с коронавирусом. Во всех районах Пекина действует пониженный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность.

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