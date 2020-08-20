Криминального авторитета Лоту Гули убили в Анталье

Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули убили в ресторане в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах Баку.

Отмечается, что лидера мафии застрелил из пистолета мужчина, ужинавший с ним за одним столом.

Салифов получил ранение в голову, он был госпитализирован, но спасти его не удалось.

По словам источника, убийца скрылся с места происшествия, в дальнейшем его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.

По предварительной информации, задержанным оказался также представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, он входил в ближайшее окружение Гули.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. В период с 2005 по 2017 годы он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения уехал в Турцию. В 2018 году мужчина был депортирован из Турции, но в дальнейшем вернулся в страну нелегально.

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