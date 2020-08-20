Молния убила подростка в Кузбассе

Молния убила 14-летнего подростка в городе Прокопьевск Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 19 августа. Во время происшествия рядом с погибшим мальчиком находился 13-летний подросток, его госпитализировали с травмами.

По предварительным данным Следственного комитета, во время грозы подростки попытались спрятаться от дождя под деревом, в которое ударила молния. Известно, что возле этого места нет линий электропередачи и иных источников тока.

По факту произошедшего СК начал доследственную проверку.

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