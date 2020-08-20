В Москве началось массовое тестирование на COVID-19 сотрудников образовательных учреждений

В Москве началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она уточнила, что тестирование проводится методом иммуноферментного анализа.

До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование, отметила Ракова.

Мероприятие коснется всех детских садов, школ и учреждений профессионального образования в городе.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 22 млн, за все время от коронавируса умерли более 780 тысяч человек.

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