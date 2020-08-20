Число погибших от жары с начала августа в Токио превысило 130

Количество погибших от теплового удара из-за жары в столице Японии с начала августа возросло до 131, передает телеканал NHK.

По его данным, только за последние восемь дней скончались 28 человек. Из них 27 были обнаружены дома. 25 жертв не пользовались кондиционером. Более 80% погибших — люди старше 70 лет.

Всего в стране за минувшую неделю были госпитализированы почти 13 тысяч человек, 30 человек скончались.

С начала августа почти на всей территории Японии установилась чрезвычайно жаркая погода. В ряде регионов страны температура воздуха превышает +38°С.

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