Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса, передает радио Sputnik.
По словам Жемчугова, ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Главное, прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям, отметил врач. Таким образом, если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37°С, то вакцину ставить не будут.
Также прививку не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь.
Владислав Жемчугов призывает приходить на вакцинацию подготовленными и не стесняться задавать вопросы. Например, стоит уточнить срок годности вакцины, и температура в холодильнике, где вакцина хранится. Также врач призвал обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, и проверить, точно ли он использует одноразовый шприц.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Старт программы вакцинации от коронавируса в России планируется на осень.
Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/
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