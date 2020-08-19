Более 5,5 млн случаев COVID-19 выявили в США
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Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 5,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
За все время пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировано 5 507 556 случаев заболевания, из них более 170 тысяч – с летальным исходом. Выздоровели почти 1,9 млн человек.
США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19.
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