Более 5,5 млн случаев COVID-19 выявили в США

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 5,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

За все время пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировано 5 507 556 случаев заболевания, из них более 170 тысяч – с летальным исходом. Выздоровели почти 1,9 млн человек.

США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19.

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