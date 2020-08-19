Колумбийское похоронное бюро пытался ограбить вооруженный бананом житель

В Колумбии в городе Кальдас местный житель попытался ограбить похоронное бюро. Об этом сообщает телеканал Caracol.

Сотрудникам бюро удалось «обезвредить» злоумышленника, который был вооружен обернутым в пленку зеленым бананом.

«Я думал, это оружие, — похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки», — рассказал телеканалу один из работников.

Телеканал также отметил, что преступник скрылся с места преступления, в чем, по словам сотрудников бюро, ему помог сообщник.