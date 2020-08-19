Шоколадный дождь удивил жителей швейцарского города

В Швейцарии в городе Ольтене местные жители стали свидетелями необычных осадков в виде шоколадного порошка. Об этом сообщает Oltner Tagblatt.

Один из горожан поделился с изданием снимком, на котором запечатлен его автомобиль, покрытый похожими на какао-порошок частицами.

Позднее стало известно, что причиной необычных осадков стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli. Оказалось, что порошок какао попал в воздух и был разнесен сильным ветром по всей округе.

Представители завода отметили, что измельченные какао-бобы не несут вреда экологии и людям. Там также пообещали устранить неполадки в ближайшее время.