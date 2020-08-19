Лукашенко поручил КГБ найти организаторов беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов уличных беспорядков и пресечь их действия. Об этом пишет «БелТА».

Кроме того, глава республики уполномочил комитет государственной безопасности вскрыть каналы финансирования беспорядков.

«Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму», — сказал он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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