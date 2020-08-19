СК: смерть белорусского члена избиркома не носит криминального характера

Официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк заявила, что смерть директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шимакова не носит криминального характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту смерти мужчины.

Позняк рассказала, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» нашли машину Шимакова на территории Мостовского района. Позже на лесной территории неподалеку от Волковыска было обнаружено тело мужчины.

По ее словам, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр следователем и специалистами, были назначены исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

Как стало известно ранее, Шимаков работал членом избирательной комиссии на одном из участков для голосования и отказался подписывать итоговые протоколы, сославшись на фальсификацию результатов.

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