Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у белорусских заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти «разберутся» с митингующими у проходных заводов.
По его словам, правительство беспокоит угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, на руководителей предприятий.
«Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо», — цитирует главу республики «БелТа».
Он также выразил благодарность заводчанам и попросил их «не прятать глаза в асфальт».
«Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось об акции у проходной Минского тракторного завода.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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