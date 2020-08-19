Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у белорусских заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти «разберутся» с митингующими у проходных заводов.

По его словам, правительство беспокоит угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, на руководителей предприятий.

«Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо», — цитирует главу республики «БелТа».

Он также выразил благодарность заводчанам и попросил их «не прятать глаза в асфальт».

«Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось об акции у проходной Минского тракторного завода.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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