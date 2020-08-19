Названы регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб по коронавирусу назвал регионы с наименьшими темпами прироста инфекции за сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

На 0,2% коронавирус распространился в Московской, Смоленской, Еврейской автономной областях, а также в Чечне.

В Москве, Калужской, Брянской, Тульской, Тамбовской, Калининградских областях, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Забайкальском крае темп прироста коронавируса за сутки составил 0,3%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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