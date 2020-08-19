Жена заявившего о фальсификациях члена избиркома нашла его заявление
Жена директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шимакова заявила, что обнаружила его заявление об увольнении. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Она рассказала, что последний раз беседовала по телефону с погибшим днем, и он поделился, что планирует увольняться.
Женщина добавила, что по словам мужа, тогда он уже начал обсуждать вопрос ухода с работы со своим руководителем.
Супруга также рассказала, что муж не пришел домой в назначенное время, тогда она начала ему звонить, однако звонок кто-то сбросил, после чего телефон стал недоступен.
Как стало известно ранее, Шимаков работал членом избирательной комиссии на одном из участков для голосования и отказался подписывать итоговые протоколы, сославшись на фальсификацию результатов. Позже он был найден мертвым в реке неподалеку от Волковыска.
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