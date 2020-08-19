Ученые из Японии предупредили о третьей волне коронавируса
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Сотрудники научного общества инфекционистов Японии заявили, что страна и Токио сейчас переживают пик второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, возможна и третья волна. Об этом сообщил телеканал NHK.
«Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», — сказал председатель общества Кадзухиро Татэды.
По последним данным, в Японии выявлено около 58,5 тысячи случаев коронавируса. Скончались с начала пандемии 1 148 человек. Вылечились от инфекции почти 43 тысячи человек.
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