Ученые из Японии предупредили о третьей волне коронавируса

Сотрудники научного общества инфекционистов Японии заявили, что страна и Токио сейчас переживают пик второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, возможна и третья волна. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», — сказал председатель общества Кадзухиро Татэды.

По последним данным, в Японии выявлено около 58,5 тысячи случаев коронавируса. Скончались с начала пандемии 1 148 человек. Вылечились от инфекции почти 43 тысячи человек.

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