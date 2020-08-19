В Москве пенсионерка лишилась миллионов, пытаясь заработать на онлайн-опросах

Пожилая москвичка лишилась 2,4 млн рублей, надеясь заработать на участии в онлайн-опросах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Пенсионерка под предлогом прохождения опроса за деньги ввела на неизвестном сайте анкетные данные и реквизиты банковских счетов. После этого с указанных счетов злоумышленники списали 2 млн 400 тысяч рублей.

По факту произошедшего проводится проверка.

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