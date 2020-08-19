В Москве в среду ожидается до +22°С

В Москве в среду, 19 августа, ожидается до +22°С. В городе будет переменная облачность, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +20...+22°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +7...+9°С. Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.