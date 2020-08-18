Акула выплыла «поиграть» к купающимся людям в Индонезии

В Индонезии к купающимся возле лодки молодым людям выплыла китовая акула. Об этом сообщает Maritime Herald.

На кадрах опубликованного ролика видно, как акула подплывает к находящемуся в воде мужчине, но не нападает на него.

Молодой человек сначала пугается, однако все равно продолжает находиться в воде. Находящиеся на лодки люди начали бросать акуле рыбу, чтобы отвлечь ее внимание, однако животное не причинило никому вреда.

«Сначала я подумал, что животное нападет на меня без всякого сострадания, но оно вело себя как очень нежное и дружелюбное создание», — рассказал он.

Герой видео добавил, что этот случай стал для него «несравненным опытом».

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