Еще 10 человек с коронавирусом скончались за сутки в столице
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Оперативный штаб сообщил о 10 новых умерших с коронавирусом в Москве.
Как уточняется, у заболевших была подтверждена пневмония и был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, с начала пандемии в Москве умерли 4 687 человек. Днем ранее сообщалось об 11 умерших.
Всего, по данным на 18 августа, в столице зафиксировано 253,7 тыс. инфицированных и 199 тыс. выздоровевших. Общее число заболевших в РФ составляет 932 493.
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