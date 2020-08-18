Еще 10 человек с коронавирусом скончались за сутки в столице

Оперативный штаб сообщил о 10 новых умерших с коронавирусом в Москве.

Как уточняется, у заболевших была подтверждена пневмония и был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии в Москве умерли 4 687 человек. Днем ранее сообщалось об 11 умерших.

Всего, по данным на 18 августа, в столице зафиксировано 253,7 тыс. инфицированных и 199 тыс. выздоровевших. Общее число заболевших в РФ составляет 932 493.

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