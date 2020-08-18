Протестующие забросали здание МВД Болгарии яйцами и помидорами
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Участники акций протестов в Болгарии забросали здание министерства внутренних дел страны яйцами и помидорами. Об этом сообщает ТАСС.
Антиправительственные протестные выступления продолжаются в стране уже 41-й день.
По данным агентства, во вторник протестующие прошли не по основному маршруту через центральные улицы Софии, а ушли к зданию МВД. Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее.
Утром граждане также заблокировали здание болгарской ЦИК на несколько часов.
Участники акций протестов требуют отставки генпрокурора страны Ивана Гешева, а также правительства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Болгарии планируют изменить конституцию
— Президент Болгарии потребовал отставки кабмина за намерение изменить конституцию