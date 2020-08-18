Протестующие забросали здание МВД Болгарии яйцами и помидорами

Участники акций протестов в Болгарии забросали здание министерства внутренних дел страны яйцами и помидорами. Об этом сообщает ТАСС.

Антиправительственные протестные выступления продолжаются в стране уже 41-й день.

По данным агентства, во вторник протестующие прошли не по основному маршруту через центральные улицы Софии, а ушли к зданию МВД. Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Утром граждане также заблокировали здание болгарской ЦИК на несколько часов.

Участники акций протестов требуют отставки генпрокурора страны Ивана Гешева, а также правительства.

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