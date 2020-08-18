Четыре региона России ждут заморозки
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ночные заморозки будут ожидаться в ближайшее время в четырех регионах России, цитирует ТАСС.
По его словам, с 19 августа заморозки до -3°C будут в горных районах Иркутской области и Магаданской области, также ночью до -2°C будет на востоке Мурманской области и на севере Якутии.
Вильфанд отметил, что «настоящее лето уже нельзя почувствовать» в конце августа.
Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.
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