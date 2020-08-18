Протестующие зажгли фонарики и стали петь песню Цоя про перемены

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Собравшиеся вновь на площади Независимости в Минске начали зажигать фонарики и петь песню Виктора Цоя про перемены, сообщает TUT.BY и Telegram-канал «Чай с малиновым вареньем».

Как отмечается, люди зажгли тысячи фонариков и кричат: «Уходи!».

Также протестующие пели известную композицию группы «Кино» — «Перемен требуют наши сердца». На кадрах канала «Чай с малиновым вареньем» видно, как собравшиеся люди синхронно подпевают человеку, который начал петь в микрофон.

«Перемен! требуют наши сердца. Перемен! требуют наши глаза.

В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен: «Перемен! Мы ждем перемен!», — скандируют люди.

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