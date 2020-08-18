Угрожавшему убийством дипломатам из РФ предъявили обвинения в США

Мужчина, который за последнее время несколько раз предпринимал угрожающие здоровью и жизням сотрудников российского Генконсульства в Нью-Йорке действия, предстанет перед судом США. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе полиции города отметили, что злоумышленник, которым оказался 34-летний житель Манхеттена Реза Машаехи, был задержан.

Кроме того, ему были предъявлены обвинения в преступном причинении ущерба.

Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, где в данный момент находится задержанный.

Ранее сообщалось, что неизвестный с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России в Нью-Йорке и угрожал сотрудникам дипмиссии убийством.

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