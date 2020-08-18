Члена избиркома, заявившего о фальсификациях, нашли мертвым в Белоруссии

Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шимаков, который отказался подписывать протоколы по итогам президентских выборов в Белоруссии, был найден мертвым в реке неподалеку от Волковыска, пишет TUT.by.

Тело 29-летнего мужчины обнаружили спасатели в местной реке. Обстоятельства его смерти похожи на суицид, отмечает издание.

СМИ узнали о пропаже Шишмакова 15 августа. Мужчина работал членом избирательной комиссии на одном из участков для голосования и отказался подписывать итоговые протоколы, сославшись на фальсификацию результатов.

Позже он позвонил жене и сказал, что больше не намерен работать директором музея из-за случившегося.

Отец погибшего отмечает, что Шишмаков покинул избирательный участок вместе с членом избиркома, который также отказался подписать протокол. Сам погибший в тот вечер позвонил отцу и сказал, что за них расписались, а на выходе с участка молодым людям предложили машину, которая должна была увезти их домой. Они отказались и пошли пешком.

Следственный комитет Белоруссии пока не комментировал ситуацию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией

— Протестующие собираются на очередную акцию протеста в центре Минска

— Соратница Тихановской: Координационный совет не стремится захватить власть