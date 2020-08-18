Жительница Крыма попыталась убить дочь, чтобы та не вышла замуж

50-летняя женщина пыталась зарезать свою дочь, чтобы та не вышла замуж, сообщается на сайте СУ СК по республике Крым.

Причиной такого поступка стало то, что после свадьбы молодожены хотели увезти внука подозреваемой в другой город.

«На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота», — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

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