США оставят закрытыми границы с Канадой и Мексикой до 21 сентября

США не будут открывать границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Отмечается, что такие меры предприняты из-за растущего числа заражений на юго-западе США.

При этом водителям грузовиков, экипажам авиакомпаний и медицинским сотрудникам разрешено пересекать границу. Также въезд разрешен американцам или канадцам, возвращающимся домой.

Правительство США закрыло границы на фоне пандемии коронавируса 18 марта.

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