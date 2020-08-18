США оставят закрытыми границы с Канадой и Мексикой до 21 сентября
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США не будут открывать границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября. Об этом сообщает Travel and Leisure.
Отмечается, что такие меры предприняты из-за растущего числа заражений на юго-западе США.
При этом водителям грузовиков, экипажам авиакомпаний и медицинским сотрудникам разрешено пересекать границу. Также въезд разрешен американцам или канадцам, возвращающимся домой.
Правительство США закрыло границы на фоне пандемии коронавируса 18 марта.
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