В известном красноярском кафе отравились 13 человек

В кафе красноярской сети питания Вellini group 13 человек отравились кондитерскими изделиями, пишет региональный Роспотребнадзор.

«Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия, приобретенного в организации общественного питания Вellini group», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализированы 12 из 13 отравившихся. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты берут пробы пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования и обследуют сотрудников.

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