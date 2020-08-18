В известном красноярском кафе отравились 13 человек
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В кафе красноярской сети питания Вellini group 13 человек отравились кондитерскими изделиями, пишет региональный Роспотребнадзор.
«Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия, приобретенного в организации общественного питания Вellini group», — говорится в сообщении.
Отмечается, что госпитализированы 12 из 13 отравившихся. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты берут пробы пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования и обследуют сотрудников.
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