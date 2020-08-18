Католики Белоруссии просят МВД разрешить священникам посещать задержанных

Глава Римско-католической церкви в Белоруссии митрополит Тадеуш Кондрусевич направил главе МВД Юрию Караеву письмо с просьбой разрешить священнослужителям посещать задержанных на акциях протеста, начавшихся в стране после президентских выборов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, священники желают оказать задержанным необходимую помощь, особенно духовную. Тадеуш также призвал Караева освободить демонстрантов.

Кроме того, глава белорусской католической церкви призвал министра лично принять его, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с целью предотвращения насилия в дальнейшем.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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