Задержанного в Минске российского журналиста Важенкова госпитализировали

Задержанного ранее в Минске российского гражданина и журналиста Артема Важенкова госпитализировали в Россию в связи с полученными в изоляторе травмами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

По его словам, из-за состояния здоровья россиянина не может состояться встреча с представителями Следственного комитета Белоруссии.

Гашинский уточнил, что журналист был госпитализирован после полученных в ИВС на Окрестина в Минске травм.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в участии в беспорядках Важенков был освобожден в Минске. По словам правозащитника, задержание его подзащитного было связано с работой в «Открытой России».

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