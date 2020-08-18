Задержанного в Минске российского журналиста Важенкова госпитализировали

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Во время митинга оппозиции в Минске, 16 августа 2020 года Во время митинга оппозиции в Минске, 16 августа 2020 года
Во время митинга оппозиции в Минске, 16 августа 2020 года
Vasily Fedosenko/Reuters

Задержанного ранее в Минске российского гражданина и журналиста Артема Важенкова госпитализировали в Россию в связи с полученными в изоляторе травмами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

По его словам, из-за состояния здоровья россиянина не может состояться встреча с представителями Следственного комитета Белоруссии.

Гашинский уточнил, что журналист был госпитализирован после полученных в ИВС на Окрестина в Минске травм.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в участии в беспорядках Важенков был освобожден в Минске. По словам правозащитника, задержание его подзащитного было связано с работой в «Открытой России».

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