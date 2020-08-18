Протестующие в Таиланде больше не верят в божественность монархии
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В Таиланде на протяжении месяца проходят крупные антиправительственные митинги, студенты в том числе выступают за реформу монархии. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что молодежь негодует с тех пор, как избранному в марте 2019 года премьер-министру Праюту Чан-Оча продлили полномочия еще на четыре года.
В воскресенье, 16 августа, протестующие стали активно призывать к демократическим реформам, изменениям в конституции, написанной военными, и к роспуску парламента.
Отмечается, что многие демонстранты уже не верят в божественность монархии, как это традиционно было в Таиланде.
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