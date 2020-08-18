В Москве во вторник ожидается до +23°С
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В Москве во вторник, 18 августа, ожидается до +23°С. В городе будет малооблачно, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.
По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +21...+23°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.
Вечером столбики термометров опустятся до +8...+10°С. Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 746 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.