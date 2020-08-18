В Москве во вторник ожидается до +23°С

В Москве во вторник, 18 августа, ожидается до +23°С. В городе будет малооблачно, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +21...+23°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +8...+10°С. Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 746 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.