Стала известна личность напавшего на Генконсульство РФ в США

Установлена личность человека, который кидал камни в Генконсульство России в Нью-Йорке, передает РИА «Новости» сосылкой на полицейское управление города.

Сообщается, что им оказался проживающий на Манхэттене 34-летний Реза Машаехи.

Согласно протоколам, которые составила на него полиция Нью-Йорка, действия мужчины расценивают как «преступное причинение ущерба». Нападавшему уже вручили повестку в суд. Он обязан прийти на заседание, намеченное на 6 ноября.

Ранее сообщалось, что неизвестный с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России в Нью-Йорке и угрожал сотрудникам дипмиссии убийством.

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