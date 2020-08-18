Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу

В Роспотребнадзоре заявили, что высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа зафиксирован в семи регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, иммунитет к COVID-19 имеется у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях.

В пресс-службе рассказали, что ведомство в ходе оценки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции провело уже свыше 65 тыс. тестов в 23 регионах страны. Исследование также завершается еще в трех субъектах России. Там было сделано еще 9 тыс. тестов, добавили в ведомстве.

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